Το κυβερνητικό επιτελείο ανακοίνωσε εξειδικευμένα μέτρα για τους αγρότες, ωστόσο στο μπλόκο Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, δεν υποδέχθηκαν με ζέση όσα ακούστηκαν από το κυβερνητικό επιτελείο. Αναμένεται σύσκεψη στις 18.00 το απόγευμα για να φανεί πως θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, ενώ υπήρξε μια «παγωμάρα» στα όσα ακούστηκαν.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας σε δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του, για τις εξαγγελίες, ενώ όπως είπε οι αγρότες δεν αποχωρήσουν εύκολα από τα μπλόκα τους.

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές , προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και αντί να μας το στηρίξουν συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας μέτρα για το μέλλον της γεωργίας , αντ’ αυτού μας είπαν μέσα από μισόλογα ότι δεν σας θέλουμε. Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες, σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα.

Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη , η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η στήριξη όμως είναι μηδαμινή., αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές. Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

