Μαζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην πορεία στη Θεσσαλονίκη όπου χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν το παρών με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Εικόνες από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της συμμετοχής.

Στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου διαβάστηκαν όλα τα ονόματα ων νεκρών, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ πολίτες άφησαν μαύρα μπαλόνια.

Πηγή: skai.gr

