Ένταση και επεισόδια μικρής έκτασης, καταγράφονται στο Ηράκλειο μετά τη λήξη της συγκέντρωσης για τα δύο χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Ομάδα κουκουλοφόρων, εκτόξευσε πέτρες κατά αστυνομικών, αρχικά πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και ενώ ακόμη στο κέντρο της πόλης βρισκόταν πλήθος κόσμου που συμμετείχε στην συγκέντρωση.

Ένταση καταγράφηκε αμέσως μετά και στην παραλιακή λεωφόρο, ενώ αυτή την ώρα ομάδα αγνώστων που κινείται επί της 25ης Αυγούστου έχει προκαλέσει φθορές σε τζαμαρίες επιχειρήσεων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή έκαναν χρήση χημικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.