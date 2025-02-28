Επεισόδια και ένταση σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη κοντά στον τερματικό σταθμό των λεωφορείων, έξω από τον ΟΣΕ στην οδό Μοναστηρίου.

Ομάδα κουκουλοφόρων και άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πετούν αυτήν την ώρα αντικείμενα και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών βγήκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα από το πλήθος του κόσμου που συμμετείχε στην πορεία για τα δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και εκείνη την ώρα αποχωρούσε ειρηνικά.

