Ο Παύλος Ορκόπουλος στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Είμαστε όλοι μαζί για όλους μας

Πολλοί είναι οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες που κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να συμμετάσχουν στη μεγάλη κινητοποίηση για τα Τέμπη. Το σωματείο των ηθοποιών συμμετέχει πολύ ενεργά στις σημερινές κινητοποιήσεις με σχεδόν σύσσωμο τον κάδο να απεργεί, τα θέατρα να μένουν κλειστά και όλα τα γυρίσματα των σειρών να σταματούν.

Διαβάστε ακόμα : Σπύρος Σούλης: «Έφαγε» δακρυγόνα στον Ευαγγελισμό - «Τοξικά αέρια μπροστά σε ασθενείς!»

Ανάμεσά τους και ο Παύλος Ορκόπουλος που μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Βuongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη.

«Είμαστε όλοι εδώ μαζί με όλο τον κόσμο μαζί με τους πάντες για τη ζωή μας και όχι για τα κέρδη τους. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Είμαστε όλοι μαζί για όλους μας.

Σήμερα απεργούμε για να μπορέσουμε να έχουμε κοινό και να επικοινωνούμε. Αυτά, τα λόγια είναι περιττά. Είμαστε σε επικοινωνία όλοι μαζί και αυτό είναι το παρήγορο. Είμαι συκγλονισμένος» είπε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.