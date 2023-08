Βγήκαν οι κατσούνες στα Σφακιά – Τα χτυπήματα τον έστειλαν στο νοσοκομείο Ελλάδα 08:54, 17.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν κτηματικές διαφορές και υπήρχε συχνά διαπληκτισμός μεταξύ των δύο.