Σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικά πυρά

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βέροιας έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί, σήμερα, η δίκη του 37χρονου αστυνομικού, από τα πυρά του οποίου έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Ρομά Κώστας Φραγκούλης, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, τον Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπεράσπιση του αστυνομικού θα υποβάλει αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο θα εξετάσουν οι δικαστές.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος, με βαθμό αστυφύλακα, διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών. Στο βούλευμα περιγράφεται αναλυτικά το χρονικό της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι το ανήλικο θύμα αποχώρησε με το Ι.Χ. φορτηγάκι του πατέρα του από βενζινάδικο, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο αστυνομικός, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο και υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ, πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο δύο φορές από απόσταση 10-15 μέτρων. Μία από τις βολίδες πέτυχε το αυτοκίνητο από το πίσω μέρος, διαπέρασε τον υαλοπίνακα, πλήττοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του 16χρονου, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με συνέπεια αυτό να προσκρούσει διαδοχικά στα σκαλοπάτια παρακείμενου ξενοδοχείου και εξωτερικό τοίχο, όπου ακινητοποιήθηκε. Ο Κώστας Φραγκούλης υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από νοσηλεία οκτώ ημερών.

Απολογούμενος ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος (σήμερα) αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας, λόγω του κινδύνου που, όπως είπε, διέτρεχαν οι συνάδελφοί του, τονίζοντας ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, ενώ επισήμανε ότι οι δύο βολές έγιναν με πρόθεση να πλήξει τα ελαστικά του αγροτικού αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 16χρονος, την ταυτότητα του οποίου - σύμφωνα με όσα απολογήθηκε - δεν γνώριζε όσο ήταν σε εξέλιξη η καταδίωξη.

Ο αστυνομικός είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, όπως αποφάσισε το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, όταν κλήθηκε να άρει τη διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την ποινική του μεταχείριση. Με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα και του αφαιρέθηκε το όπλο, αλλά, στο μεταξύ - και σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του - επανήλθε στο Σώμα και εκτελεί άοπλες υπηρεσίες γραφείου.

Ενόψει της δίκης, συγγενείς, φίλοι και μέλη της κοινότητας Ρομά έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Βέροιας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ η Αστυνομία θα εφαρμόσει ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.