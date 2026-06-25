Αγωνία πάνω από τα συντρίμμια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τα σωστικά συνεργεία να «δίνουν μάχη με τον χρόνο» για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα, ωστόσο οι κατεστραμμένες υποδομές προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι είναι νεκροί, και 700 τραυματίες, μετά τους απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας.

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Η βόρεια παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες καταστροφές, κηρύχθηκε σε κατάσταση καταστροφής, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Ιστότοπος που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό αγνοουμένων και αναρτήθηκε στο Χ από ηγέτες της αντιπολίτευσης της χώρας —πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στην εξορία— είχε καταγράψει πάνω από 8.000 αγνοούμενους στις 10πμ ώρα Ελλάδας. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται έως στιγμής.

Το USGS (Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ) αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων αργούν να δημοσιευτούν. Τρεις άνθρωποι έχουν αναφερθεί νεκροί στο Καράκας.

Τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια μέσα σε ένα μεταποκαλυπτικό τοπίο. Η Λα Γκουάιρα, μια παράκτια πολιτεία στη βόρεια Βενεζουέλα, έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ. Τα περισσότερα κτίρια στην περιοχή είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του '60 ή του '50 ή και παλαιότερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα «άφησαν πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», χωρίς ωστόσο να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία για θύματα.

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