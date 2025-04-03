Βελβεντός: Η παιδική βιβλιοθήκη γεννά ιδέες

Στο Βελβεντό Κοζάνης έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη και σύγχρονη παιδική βιβλιοθήκη.

Η βιβλιοθήκη σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, υπήρχε από την εποχή των γονιών των παιδιών και κυκλοφορούσε και τότε εφημερίδα, από τότε έχει κλείσει και έχει ανοίξει πολλές φορές.

Τώρα η βιβλιοθήκη είναι σε ένα άτυπο πρόγραμμα μαζί με άλλες 10 παρόμοιες βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα και η υπεύθυνη, η κυρία Αλκμήνη, κάνει μια φορά την εβδομάδα συνάντηση μαζί τους μέσω zoom και ετοιμάζουν προγράμματα και δραστηριότητες για τα παιδιά.

Δεν είναι μια τυπική (δανειστική) βιβλιοθήκη δηλαδή, τα παιδιά πάνε εκεί και παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες και μια από αυτές ήταν η έκδοση της εφημερίδας.

Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες με τη συμμετοχή των παιδιών από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η εφημερίδα λέγεται «ΛΑΒΑ» που έχει διπλή σημασία: είναι η λάβα του ηφαιστείου εξού και το logo αλλά λάβα στην τοπική διάλεκτο σημαίνει η βαβούρα, η φασαρία.

