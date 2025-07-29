Για μία ακόμα μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ελέγξουν εστίες φωτιάς που συνεχίζουν να καίνε τα τελευταία 24ωρα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο εργοστάσιο στο Αίγιο

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού στο Αίγιο.

Λίγο μετά τις 5 το πρωί ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών. Δεν απειλείται ωστόσο κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο στα Κύθηρα

Εστίες φωτιάς και όχι ενιαίο ενεργό μέτωπο αντιμετωπίζουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στα Κύθηρα για 4η μέρα μετά τη χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή Πιτσινάδες. Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε στις 26 Ιουλίου.

Καλύτερη εικόνα σε Κοζάνη, Εύβοια και Μεσσηνία

Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά στα Λιβερά Κοζάνης που καίει για μία ακόμα μέρα σε δύσβατη περιοχή, καθώς και την Εύβοια που ξέσπασε το Σάββατο.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στα Λιβερά Κοζάνης, που καίει τα τελευταία 24ωρα σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, είναι έρπουσα, καίγοντας υπόροφη βλάστηση. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν χθες στην περιοχή προκάλεσαν αναζωπυρώσεις, που αντιμετωπίστηκαν από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ομάδες ώρα ένα ελικόπτερο.

Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στην Εύβοια που ξέσπασε το Σάββατο καθώς και στη Μεταμόρφωση του Δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη και Αχαΐα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων, ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

