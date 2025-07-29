Την εξιχνίαση επτά περιπτώσεων απάτης που τελέστηκαν από τα μέσα Απριλίου του 2023 έως τέλη Απριλίου του 2024 και με συνολική λεία 45.000 ευρώ, ανακοίνωσε η αστυνομία, στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά σχηματίστηκαν δικογραφίες εις βάρος 12 ατόμων, ενώ μία από τις περιπτώσεις αφορούσε απάτη με υπολογιστή.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες θυμάτων που ερευνήθηκαν από αστυνομικούς τού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη, ενώ υπήρχε δίαυλος επικοινωνίας και με τις αρχές της Γερμανίας, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/EUROPOL.

Πηγή: skai.gr

