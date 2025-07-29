Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νησί Τέμενης - Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 2:20, ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νησί Τεμένης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο υπήρχαν παλέτες με συμπιεσμένα πλαστικά δοχεία, ενώ μεγάλα σύννεφα καπνού κάλυψαν όλη την περιοχή.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου επιχειρεί με δώδεκα οχήματα με σαράντα άντρες και τέσσερις υδροφόρες του δήμου, σύμφωνα με το protionline.gr.

Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας για επικίνδυνους καπνούς.

Πηγή: skai.gr

