Βέφα Αλεξιάδου: Λιγοστοί φίλοι παρόντες στην κηδεία της - Βίντεο, φωτογραφίες

Παρουσία συγγενών και λιγοστών φίλων – αν και για χρόνια μεσουρανούσε στις εκπομπές μαγειρικής στην ελληνική τηλεόραση - έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η κηδεία της Βέφας Αλεξιάδου, της «εθνικής μας μαγείρισσας» που έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα, σε ηλικία 91 ετών και έχοντας ζήσει προσωπικές τραγωδίες.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου και η ταφή στα κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ αυτών που αποχαιρέτησαν την Βέφα Αλεξιάδου ήταν και ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης που στηλίτευσε την απουσία ατόμων από την κηδεία της που όπως είπε τους άνοιξέ το δρόμο.

«Είναι κρίμα η Βέφα να φεύγει ταλαιπωρημένη και με πόνο ψυχής» τόνισε.

Στεφάνια έστειλαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η δημοσιογράφος Ζήνα Κουτσελινη καθώς και η εκπομπή της, ο όμιλος Antenna αλλά και φίλοι της Βέφας Αλεξιάδου.

