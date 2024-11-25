Πέθανε η Βέφα Αλεξιάδου, η «εθνική μας μαγείρισσα»

Έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Βέφα Αλεξιάδου, η οποία τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης καθώς τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Χαλκιδική.

Η Βέφα Αλεξιάδου είχε χαρακτηριστεί η «εθνική μας μαγείρισσα» και είχε συγκινήσει με τις προσωπικές της τραγωδίες - τον Οκτώβριο του 2014 πέθανε η κόρη της Αλεξία από ανακοπή καρδιάς και στις 10 Φεβρουαρίου 2015 έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη κόρη της, Άντζελα.

Τον Ιούνιο του 2015 ακολούθησε και η απώλεια της αγαπημένης της αδελφής Βούλας ενώ ο σύζυγος της είχε αποβιώσει ήδη από το 2006.

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει σε παλιότερη συνέντευξή της πως το σπίτι που κατοικούσε τα τελευταία χρόνια είναι ό,τι απέμεινε από όλη την περιουσία της, την οποία ξόδεψε στα νοσοκομεία με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ποια ήταν η Βέφα Αλεξιάδου

Γεννήθηκε στο Βόλο στις 13 Μαρτίου 1933. Ήταν σύζυγος του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Αλεξιάδη, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες,

Σπούδασε χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε με ιδιαίτερες σπουδές στο Berkeley University των ΗΠΑ επάνω στην υγιεινή των τροφών, τη διακόσμηση του τραπεζιού και τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη.

Τα βιβλία της για τη μαγειρική έχουνε μεταφραστεί και μάλιστα δύο από αυτά τιμήθηκαν με βραβεία το 1998 και το 2000 στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μαγειρικής στο Perigueux της Γαλλίας. Στην ίδια έκθεση, το έτος 2000 της απενεμήθη το ιδιαίτερα τιμητικό βραβείο “Best Culinary Business Professional”.

Την τηλεοπτική της καριέρα την ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια προβολής της εκπομπής Πρωινός καφές του ΑΝΤ1. Μαγείρεψε σχεδόν με όλες τις παρουσιάστριες της εκπομπής όπως η Ρούλα Κορομηλά, η Πόπη Χατζηδημητρίου και η Ελένη Μενεγάκη.

Όπως είχε αποκαλύψει, στον Πρωινό Καφέ δούλευε χωρίς να πληρώνεται μιας και η συμφωνία με τον σταθμό ήταν να παρουσιάζονται τα βιβλία μαγειρικής της.

Το 2003, παρουσίασε στο Mega, την εκπομπή με τίτλο Τα Μυστικά Της Βέφας και το 2009 την εκπομπή Στην κουζίνα με τη Βέφα στο κανάλι Alter.

Στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφια με τον ΛΑΟΣ.

Πηγή: skai.gr

