«Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αμάρι οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά η εικόνα που άφησε πίσω της είναι αποκαρδιωτική», σύμφωνα με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Μιχάλη Σαρρή.

Η φωτιά προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην περιοχή, με καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένα δίκτυα και σοβαρές καταστροφές σε φυσικό και ζωικό κεφάλαιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας, των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, των εθελοντών, των κατοίκων και πολλών άλλων που βοήθησαν με τον τρόπο τους, η φωτιά κατέστρεψε σημαντικούς πόρους και περιουσίες. Ο κ. Σαρρής ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αμαρίου και τόνισε πως «η εικόνα της περιοχής μετά τη φωτιά είναι θλιβερή, και θα χρειαστεί χρόνος και συντονισμένη προσπάθεια για την αποκατάστασή της. Θα χρειαστεί ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του Αμαρίου και όλοι μαζί απαιτείται να ενώσουμε δυνάμεις και να αγωνιστούμε για αυτό».

Στην έκδοση νέας απόφασης με την οποία κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και οι Δημοτικές Κοινότητες Νίθαυρης (Νίθαυρη - Βαθιακό) και Πλατάνου προχώρησε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν νέου αιτήματος που υπέβαλε την Παρασκευή ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, μετά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών που έπληξαν τις εν λόγω περιοχές. Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Παπαγεωργίου, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας με προγενέστερη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχουν ήδη κηρυχθεί οι δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, 'Ανω Μέρους ('Ανω Μέρος - Χορδάκι) και Αποδούλου (Σάτα - Ρίζικας - Μάντρες).

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό, αυτή την ώρα η φωτιά στα μέτωπα του Αμαρίου είναι σε πλήρη ύφεση, ωστόσο παραμένουν δυνάμεις φύλαξης για τυχόν αναζωπυρώσεις δεδομένου ότι φυσάει δυνατός άνεμος. Σχετικά με το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων κάποιες από αυτές έχουν αποτραβηχθεί μερικώς λόγω του βαθμού κινδύνου 5 που ισχύει για όλη την Κρήτη, οπότε οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται σε επιφυλακή και σε άλλα σημεία για τυχόν άμεση επέμβαση σε όλο το νησί.

Στο μεταξύ μία φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο του Ρεθύμνου κινητοποίησε το μεσημέρι την Π.Υ και άμεσα έφτασαν οι πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά, η οποία άφησε πίσω της μικρές υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

