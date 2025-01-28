Βαθαίνει η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΓΣΕΕ μετά την απόφαση της συνομοσπονδίας να μη συμμετάσχει στο διάλογο για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Το υπουργείο Εργασίας χαρακτήρισε χθες ακατανόητη την απόφαση της ΓΣΕΕ χαρακτηρισμό που επιστρέφει στην κυβέρνηση σήμερα η συνομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ:

Περί «ακατανόητων» και άλλων δαιμονίων…

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επιτέθηκε με πρωτόγνωρη σφοδρότητα στη ΓΣΕΕ, επειδή τάχα αρνούμαστε το διάλογο. Χαρακτήρισε δε τη στάση της Συνομοσπονδίας ως «ακατανόητη». Απαντούμε:

Ακατανόητη δεν είναι η στάση της ΓΣΕΕ, που εύλογα αρνείται να λάβει μέρος σε μια προκάτ διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού. Αντιθέτως, είναι κατανοητή για όσους γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι η ίδια θα οδηγήσει μέχρι το 2027 τον κατώτερο μισθό στα 950 ευρώ (από 830 σήμερα).

Ακατανόητο, επομένως, δεν είναι να μην συμμετέχεις στη διαδικασία υπό την επίβλεψη του ΟΜΕΔ που έχει στόχο να μοιράσει τα 120 ευρώ που απαιτούνται για να συμπληρωθούν τα 950 σε 3 έτη. Αντιθέτως, είναι κατανοητό να μην συμμετέχεις σε μια τέτοια διαδικασία που υποτιμά τους θεσμούς, τον κοινωνικό διάλογο και τους εργαζόμενους.

Η ΓΣΕΕ επέλεξε 4 εκπροσώπους υψηλού κύρους να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται στο νόμο που ψηφίστηκε για την ενσωμάτωση, δυστυχώς με το χειρότερο δυνατό τρόπο, της κοινοτικής οδηγίας ΕΕ 2022/2041 για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς. Θα είμαστε εκεί για τα ζητήματα που κρίνουμε ότι υπάρχει πεδίο διαβούλευσης και όχι όποτε βολεύει την κυβέρνηση για τους δικούς της επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.

Τέλος, το πραγματικά ακατανόητο είναι να μέμφεται η κυβέρνηση τη ΓΣΕΕ ότι δήθεν αφήνει ακάλυπτους εκατομμύρια εργαζόμενους, όταν οι εργαζόμενοι είναι πραγματικά ακάλυπτοι λόγω της αδυναμίας σύναψης συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού βρίσκονται υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» των «μνημονιακών ρυθμίσεων» του 2012 που κυριολεκτικά κατεδάφισαν το εργατικό συλλογικό δίκαιο. Το ποσοστό του 30% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα (έναντι του 80% που ρητά προβλέπει η οδηγία) που καλύπτονται από ΣΣΕ μιλά από μόνο του για το ποιος αφήνει ακάλυπτο ποιον…

ΥΓ Ωστόσο, η κυβέρνηση πράττει το χρέος της… Καλεί για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού της χώρας τους εκπροσώπους των δημόσιων υπαλλήλων, των οποίων είναι εργοδότης.

Θα το δούμε κι αυτό…

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Πηγή: skai.gr

