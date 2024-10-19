Σήμερα στις 15:00, στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου στα Βαλιμίτικα Αιγίου, θα γίνει η κηδεία της Βάσως Παπανδρέου, της μεγάλης πολιτικού του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραστεί και θα εκφωνήσει επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία.

Με την είδηση του θανάτου της, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της γυναίκας και πολιτικού.

Η κηδεία θα γίνει στη γενέτειρα της Βάσως Παπανδρέου.

Πηγή: skai.gr

