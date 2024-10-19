Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα στο Αίγιο η κηδεία της Βάσως Παπανδρέου – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Η κηδεία θα γίνει στις 15:00 στη γενέτειρα της Βάσως Παπανδρέου, στα Βαλιμίτικα Αιγίου - Η μεγάλης πολιτικός του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 80 ετών

Βάσω Παπανδρέου

Σήμερα στις 15:00, στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου στα Βαλιμίτικα Αιγίου, θα γίνει η κηδεία της Βάσως Παπανδρέου, της μεγάλης πολιτικού του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 80 ετών

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραστεί και θα εκφωνήσει επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία. 

Με την είδηση του θανάτου της, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της γυναίκας και πολιτικού. 

Η κηδεία θα γίνει στη γενέτειρα της Βάσως Παπανδρέου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βάσω Παπανδρέου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark