Σε 70 ανέρχονται οι θανατηφόρες πλημμύρες που έχει βιώσει η Ελλάδα τα τελευταία 45 χρόνια (1980 έως σήμερα) λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα 190 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως αναφέρει η ομάδα METEO.

Τα θανατηφόρα πλημμυρικά επεισόδια καταγράφονται συστηματικά από την ομάδα METEO του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και δίνουν μια εικόνα των καταστροφικών επιπτώσεων των πλημμυρών.

Την τελευταία δεκαετία οι μισοί από τους καταγεγραμμένους θανάτους

Τα δεδομένα, όπως τονίζει το METEO, αποκαλύπτουν μια ανησυχητική τάση: ο αριθμός των θανάτων από πλημμύρες αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Ενδεικτικά, την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν οι μισοί από τους καταγεγραμμένους θανάτους στο σύνολο της περιόδου των 45 ετών.

Οι περισσότερες απώλειες, το 60% δηλαδή, καταγράφονται τους φθινοπωρινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας την επικινδυνότητα των βροχοπτώσεων αυτήν την εποχή. Όπως τονίζει το METEO, τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πλειονότητα όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτά τα επεισόδια ήταν άνδρες, και συγκεκριμένα το 65%.

Σε ότι αφορά την ηλικία, το 60% ήταν άνω των 45 ετών.

«Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ετοιμότητας, ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν ο κίνδυνος έντονων και ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων αυξάνεται. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες και έγκυρες επιστημονικές μελέτες, η συχνότητα και η ένταση των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν ήδη αυξηθεί και είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με πλημμύρες», υπογραμμίζει σε ανάρτησή της η ομάδα του METEO.

