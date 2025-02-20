Την Τσικνοπέμπτη «τιμούν» οι Αθηναίοι στην πλατεία Κοτζιά και στη Βαρβάκειο Αγορά. Ο Δήμος Αθηναίων, με την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) έχει στήσει γιορτή, με παραδοσιακά δρώμενα, μουσική και δωρεάν φαγητό.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με την εθιμική διαδρομή από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Μοναστηράκι και συνεχίστηκαν με αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Κατά τις 11:30 ξεκίνησε και το παραδοσιακό «τσίκνισμα» στην πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς, όπου διατέθηκε ένας τόνος κρέας, σε σουβλάκια και λαχταριστούς μεζέδες. Τον ρυθμό έδωσε στην αρχή η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια τη μουσική σκυτάλη πήρε το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων.

Ωστόσο, το γλέντι θα συνεχιστεί και το βράδυ, καθώς έχει προγραμματιστεί live party (19:00) στην πλατεία Κοτζιά με τους ΚωΓιαMan και τους Γκιντίκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

