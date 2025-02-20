Έδεσσα: 5 συλλήψεις ύστερα από διαδοχικά επεισόδια ξυλοδαρμών – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι διωκτικές Aρχές πίσω από τρία διαδοχικά επεισόδια με ξυλοδαρμούς που καταγγέλθηκαν το τελευταίο διήμερο στην πόλη της Έδεσσας και οδήγησαν δύο άτομα στο νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα (21 έως 54 ετών), με τους εμπλεκόμενους πάντως να κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές. Δύο εκ των συλληφθέντων φαίνεται, κατά πληροφορίες, να είναι γνωστοί οπαδοί αντίπαλων ομάδων.
Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, εξύβριση και απειλή.
