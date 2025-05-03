Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Χανίων, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν κινητά τηλέφωνα μαχαίρια και αιχμηρά άλλα αντικείμενα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε επτά κελιά όπου διέμεναν έντεκα κρατούμενοι.

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των ερευνών στα κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, μεταλλικό κολιέ λαιμού, στο οποίο είχαν κρύψει επιμελώς ένα ξυράφι, δύο αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μία μεταλλική αιχμηρή λάμα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σε βάρος των κρατουμένων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και λοιπές διατάξεις, με την προανάκριση να διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.