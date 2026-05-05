Βάρδα: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη – Σε προχωρημένη αποσύνθεση η σορός

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η σορός – που βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση - φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
 

