Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η σορός – που βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση - φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
