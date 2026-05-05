Αναστάτωση και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους φορείς της Θεσσαλονίκης το ενδεχόμενο να κλείσει Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από το προσεχές φθινόπωρο, μετά το τέλος της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αποδίδονται στο ότι η Fraport, διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, προχωρά σε αύξηση της τάξεως του 15% στα τέλη για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair. Μέχρι στιγμής, ούτε η Fraport αλλά ούτε και η Ryanair έχουν προβεί σε επιβεβαίωση ή διάψευση της παραπάνω συνθήκης, σύμφωνα με το Thestival.gr.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, με μέλη της διοίκησης της Ryanair, «ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρίας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί», όπως σημειώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα ο Δήμος έχει αποστείλει επιστολή και στη Fraport ζητώντας διευκρινίσεις ενώ επιστολή εστάλη και στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.

Το θέμα που έχει ανακύψει με τη Ryanair και την παρουσία της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, έχει φτάσει στη Βουλή με βουλευτές της αντιπολίτευσης να θέτουν το ζήτημα προς τα αρμόδια υπουργεία. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως μια πιθανή αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια δεκάδων αεροπορικών συνδέσεων, επηρεάζοντας άμεσα την κινητικότητα, τις τοπικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Σε δήλωσή της χθες η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, υπογράμμισε πως οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να κινηθούν άμεσα ώστε να μην κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.

Έντονη ήταν η αντίδραση και του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκου Μερελή, ο οποίος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες συνέπειες από το από το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.

Μετά και τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του κ. Αγγελούδη με μέλη της διοίκησης της Ryanaiar προγραμματίζεται να υπάρξει -με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης- ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός.

Πηγή: skai.gr

