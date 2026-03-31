Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα Ηλείας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας, κωμόπολη της Ηλείας.
Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο Αθηνών, η δόνηση έλαβε χώρα στις 13:07 της Τρίτης (31/3) κι έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σε νησιά του Ιονίου.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση, επίσης στα 3,9 Ρίχτερ.
