Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου. Μια μέρα που ξεκίνησε με μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της Αθήνας και κατέληξε σε μια πληγή που παραμένει ανοιχτή.

Το χρονικό

Στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια γενικής απεργίας ενάντια στα οικονομικά μέτρα, ομάδα αγνώστων προκάλεσε εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin-Εγνατία, ενώ μέσα βρίσκονταν περίπου εργαζόμενοι.

Ο καπνός και οι τοξικές αναθυμιάσεις τύλιξαν γρήγορα το κτίριο. Ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν από τον φωταγωγό προς τη στέγη ή απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία στον τρίτο όροφο: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

«Άσχετα από τις παραλείψεις ήταν εγκληματική ενέργεια»

Από νωρίς το πρωί σήμερα, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μικρό μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, επί της Σταδίου. Ανάμεσά τους και πρώην εργαζόμενοι της Marfin.

«Ο κόσμος εγκλωβίστηκε μέσα λόγω της συγκέντρωσης και πιστεύω ότι ήταν μια εγκληματική ενέργεια. Άσχετα από τις παραλείψεις και τα λάθη, ήταν μια εγκληματική ενέργεια αυτών που έβαλαν τη φωτιά και κάηκαν τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμα ψυχολογικά και οι οικογένειές τους» ανέφερε ένας συνάδελφος των θυμάτων που βρέθηκε στη Σταδίου.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι που γνωρίζω έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτοί γιατί είναι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται ακόμα».

Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει μαζί τους για το περιστατικό είιπε ότι «είναι μια τραγική εμπειρία, δεν είναι για να τις συζητάς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινότητά τους ήταν σοκαρισμένοι και ταραχαγμένοι. Δεν μπορούσες να πας να τους πεις ‘τι πώς ένιωσες εκεί’ ας πούμε. Τι να τους πεις;».

Για τους ανθρώπους της τράπεζας το βασικό αίτιο της τραγωδίας «είναι ο εγκλωβισμός, γιατί το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διέξοδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».

Η δικαστική διερεύνηση

Παρά τις έρευνες, η ταυτότητα των αυτουργών της επίθεσης δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα, αφήνοντας την ποινική διερεύνηση για τον εμπρησμό μετέωρη.

Ωστόσο, το 2013, στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας. Η δικαστική απόφαση ανέδειξε πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας (όπως η κλειδωμένη πόρτα της ταράτσας) και στην εκπαίδευση του προσωπικού, παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στον εγκλωβισμό και τον θάνατο των τριών υπαλλήλων.

