Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Γεωτεχνικοί και ομάδες μηχανικών είναι στο σημείο

«Σήμερα το πρωί και έπειτα από εκτεταμένες βροχοπτώσεις το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή, σημειώθηκε ολίσθηση του ορύγματος που βρίσκεται στο 128,2 χλμ. του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού στο ρεύμα προς Αντίρριο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Οδός.

Όπως σημειώνεται η ολίσθηση ξεκίνησε περίπου 50 μ. με 100μ. άνω του ορύγματος του έργου, εκτός ορίων του, ενώ τονίζεται πως «δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα και για λόγους ασφαλείας τέθηκε άμεσα σε ισχύ εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας (141 χλμ) έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας (106 χλμ), αμφίπλευρα».

Υπογραμμίζεται πως η Νέα Οδός «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις εχουν τοποθετηθει με στόχο την πλήρη ενημέρωση περι της εκτροπής».

Όσο για το όρυγμα / πρανές αναφέρεται πως έχει υψος 33 μ. με δυο αναβαθμούς (σκαλοπάτι).

«Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έγινε ειδική μελέτη καθώς τα εδάφη στην περιοχή το απαιτούν. Η μελέτη κατέληξε σε προτάσεις με επιπλέον μέτρα τα οποία και υλοποιήθηκαν κατά γράμμα, στο σύνολό τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: αγγυρια σε διάταξη 2.5 επι 2,5 μέτρα ώστε να είναι πυκνά και να μεγιστοποιούν την ευστάθεια, (τα αγγυρια είναι 9 μέτρων και 6 μέτρων), οπές με μήκος 20μ για αποστράγγιση υδάτων (βοηθούν εξτρά στην ευστάθεια), προστασία έναντι επιφανειακής διάβρωσης με γεωσυνθετικο πλέγμα σε συνδυασμό με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα και αναβαθμό επενδεδυμένο με στρώση σκυροδέματος.

Η κλίση του ορύγματος είναι περίπου 1 προς 2. Δηλαδή είναι ένα ήπιο όρυγμα κατασκευαστικά για να έχει την καλύτερη δυνατή ευστάθεια.

Αυτή τη στιγμή γεωτεχνικοί και ομάδες μηχανικών είναι στο σημείο και προχωρούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Αρχικά επιβεβαίωση της ολοκλήρωση της εξέλιξης του φαινομένου – προσέγγιση στο σημείο, καθαρισμός και επιθεώρηση, απαιτούμενες ενέργειες κτλ)», σημείωνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

