Πώς επιλέγουν οι πολίτες να μετακινούνται στα αστικά κέντρα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική έρευνα, η οποία αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της δημόσιας συγκοινωνίας, ιδίως σχετικά με τη χρήση των ταξί.

Συμμετέχοντες στην έρευνα, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με το fyi.news και την υποστήριξη της Uber, ήταν οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δημόσιες συγκοινωνίες αξιολογούνται γενικά με χαμηλές βαθμολογίες, ενώ τα ταξί παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετακίνηση των ανθρώπων προς τον προορισμό τους.

Η έρευνα δείχνει ότι, παρότι τα ταξί μπορεί να μην είναι η πιο δημοφιλής επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις, είναι καθοριστικής σημασίας για τη σύνδεση των κατοίκων με κομβικά σημεία της πόλης.

Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, το 27% βασίζεται στα ταξί για μεταφορές προς και από το αεροδρόμιο και τον σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ στην Αθήνα, το 6% επιλέγει ταξί για μεταφορές προς τους τερματικούς σταθμούς.

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι οι κάτοικοι και των δύο πόλεων προτιμούν τη χρήση εφαρμογών ride-sharing λόγω ευκολίας.

Το 27% στη Θεσσαλονίκη και το 39% στην Αθήνα βασίζονται στις εφαρμογές για άνεση και πρακτικότητα.

Η άνεση έλαβε βαθμολογία 3.8 στα 5 στη Θεσσαλονίκη και 3.5 στην Αθήνα, ενώ η ευκολία έλαβε 3.8 και 3.6 στα 5 αντίστοιχα. Ωστόσο, το κόστος και η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία αξιολογήθηκαν χαμηλότερα, υποδεικνύοντας την ανάγκη βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς.

Όσον αφορά την τιμολόγηση της υπηρεσίας, το 52% των συμμετεχόντων στη Θεσσαλονίκη και το 51% στην Αθήνα εκφράζουν ισχυρή προτίμηση για διαφάνεια στην τιμολόγηση ανά διαδρομή. Η ευέλικτη τιμολόγηση βάσει ζήτησης συγκέντρωσε επίσης σημαντικό ποσοστό, με το 40% στη Θεσσαλονίκη και το 49% στην Αθήνα να την προτιμά.

Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στις δημόσιες συγκοινωνίες και αναδεικνύει τη δυνατότητα για τη συνεργασία των ταξί και των υπηρεσιών ride-sharing, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο δίκτυο αστικής βιώσιμης κινητικότητας σε συνέργεια και με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ανέλαβε την υλοποίηση της έρευνας στο πλαίσιο της πολιτικής του για απόδοση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του και των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κοινωνία και την οικονομία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους επιβάτες και ταυτόχρονα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον βιώσιμης κινητικότητας, όπου ο χρήστης ανάλογα με τις ανάγκες και τους σκοπούς μετακίνησης του θα μπορεί να χρησιμοποιεί εύκολα και γρήγορα συνδυασμό λεωφορείων, μετρό, τραμ, κοινόχρηστων μέσων και ταξί.



Αυτό απαιτεί έναν νέο ενοποιημένο σχεδιασμό και τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων και των φορέων συγκοινωνιακού έργου. Η συνεργασία των φορέων σε αυτή την έρευνα αναδεικνύει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε προς το μέλλον της συνδυασμένης, διασυνδεδεμένης και έξυπνης αστικής κινητικότητας.

Καθώς το τοπίο των μεταφορών συνεχίζει να εξελίσσεται, στην Uber προσβλέπουμε να συμβάλλουμε θετικά στις πόλεις που εξυπηρετούμε και να εργαστούμε προς λύσεις που θα ωφελήσουν όλους τους κατοίκους.

Η Uber παραμένει αφοσιωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των παρατηρήσεων προσφέροντας μια λύση μεταφοράς που είναι όχι μόνο βολική και άνετη, αλλά και ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς.

Στην προσπάθειά μας, επιδιώκουμε συνεχώς να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε οι χρήστες μας να απολαμβάνουν μια ανώτερη και ικανοποιητική εμπειρία.

Με την προηγμένη τεχνολογία εφαρμογών μας, η Uber είναι σε θέση να συμπληρώσει τις υπάρχουσες επιλογές μεταφοράς και να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες των αστικών επιβατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.