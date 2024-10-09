Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τον τυφώνα Milton στο skai.gr

Λογαριασμός
Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τον τυφώνα Milton, τη σφοδρότερη καταιγίδα που έχει χτυπήσει την Φλόρινα, θα παρουσιάσει σήμερα το βράδυ το skai.gr. 

Με ζωντανές συνδέσεις με τους ανταποκριτές του στην Αμερική, με ζωντανή εικόνα της πορείας του τυφώνα και με συνεχή ενημέρωση, το skai.gr θα παρουσιάζει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του φονικού τυφώνα που έχει ήδη επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της, κατά τ' άλλα, Ηλιόλουστης Πολιτείας. 

 
Πηγή: skai.gr

TAGS: Τυφώνας Milton skai.gr ΣΚΑΪ
