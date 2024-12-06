Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η τύχη ενός μωρού που γέννησε μία 24χρονη- κατά δήλωσή της- γυναίκα από τη Βουλγαρία και φιλοξενείται στη Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του taxydromos 24χρονη- αγνώστων λοιπών στοιχείων- βρίσκεται στο μικροσκόπιο έρευνας των αστυνομικών αρχών και της Εισαγγελίας Βόλου, για το ενδεχόμενο να είναι μέλος κυκλώματος εμπορίας βρεφών και να «χρησιμοποιήθηκε», είτε ως παρένθετη μητέρα είτε προκειμένου το μωρό της να καταλήξει σε κάποιο άτεκνο ζευγάρι, πιθανότατα έναντι αμοιβής.

Η νεαρή γυναίκα δεν διαθέτει ιατρικό φάκελο και δεν είχε παρακολουθηθεί ποτέ κατά τη διάρκεια της κύησης της από γιατρό στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η νεαρή Βουλγάρα φέρεται να γέννησε την περασμένη Κυριακή στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού κι από εκεί μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου.

Οταν ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων της ώστε να γίνει εισαγωγή, σήμανε κόκκινος συναγερμός. Η ίδια υποστήριξε πως δεν διαθέτει κανένα έγγραφο και πως ο σύντροφός της άρπαξε τα χαρτιά και εξαφανίστηκε. Οι ισχυρισμοί της προκάλεσαν ερωτηματικά, τα οποία έγιναν υποψίες, όταν άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις αδυνατώντας να απαντήσει ακόμη και στα στοιχειώδη. Δίχως να χάσουν χρόνο οι γιατροί και οι μαίες της Κλινικής ενημέρωσαν την Αστυνομία και την Εισαγγελία Βόλου.

Που στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Ηδη έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάθος, με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με την περίεργη αυτή υπόθεση.

Κομβικό ρόλο για να ξεκινήσουν οι αστυνομικές έρευνες στην υπόθεση της φέρεται να έπαιξε ο επαγγελματισμός και η παρατηρητικότητα γιατρών και μαίας, η οποία υποπτεύθηκε το ενδεχόμενο παράνομης συναλλαγής όταν είχε τη σθεναρή επιμονή της 24χρονης ότι της άρπαξαν τα χαρτιά, δίχως να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό αναζητώντας τον σύντροφό της. Ο ρόλος του θεωρείται κομβικός, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν είναι Βούλγαρος ή Ελληνας.

Επίσης οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 24χρονη να είχε πέσει θύμα κακοποίησης και να κρατούνταν στην περιοχή χωρίς τη θέλησή της, μέχρι να γεννήσει.

Η ζωή της νεαρής Βουλγάρας θα ερευνηθεί σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και ποιοι εκμεταλλεύονταν την ανέχεια και την ευάλωτη θέση της.

Το ζευγάρι φέρεται να διέμενε μεταξύ Αλμυρού και Αιδινίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην Αστυνομία Βουλγάρα φίλη της 24χρονης, η οποία δήλωσε πως έχει ακόμη ένα μικρό παιδί, το οποίο κρατάει τώρα η φίλη της.

Μάλιστα η 24χρονη είπε πως το πρώτο της παιδί γεννήθηκε στο Νοσοκομείο του Πύργου, γεγονός που ισχύει, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το προσωπικό του Αχιλλοπούλειου. Με τη μόνη όμως διαφορά πως και τότε η νεαρή Βουλγάρα δεν διέθετε χαρτιά που να πιστοποιούν την ταυτότητά της και είχε πάλι υποστηρίξει ότι τα άρπαξε ο φίλος της. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό, ώστε οι αρχές στον Βόλο να κινηθούν άμεσα αναζητώντας τι ακριβώς συμβαίνει.

Το μωράκι πάντως χαίρει άκρας υγείας. Όμως, η τύχη του εξαρτάται πλέον από την έκβαση της έρευνας.

