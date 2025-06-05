Δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν νωρίτερα στον Ασπρόπυργο.

Η μία φωτιά ξεκίνησε στις 16:13 και λαμβάνει χώρα σε 300 μέτρα απόσταση από τη Χαλυβουργική, στον δρόμο προς Νέα Ζωή. Καίγεται οικόπεδο με ξερά χόρτα, σκουπίδια και λάστιχα.

Οι προσπάθειες κατάσβεσής της συνεχίζονται και επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Ως προς τη δεύτερη εστία φωτιάς που έλαβε χώρα σε διαφορετικό σημείο του Ασπροπύργου, κατεσβέσθη.

Πηγή: skai.gr

