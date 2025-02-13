Λογαριασμός
Πότε πέφτει φέτος η Τσικνοπέμπτη

Γιατί η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται την Πέμπτη και όχι άλλη ημέρα - Πότε πέφτει η Καθαρά Δευτέρα φέτος 

Τσικνοπέμπτη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, που φέτος πέφτει στις 20 Φεβρουαρίου 2025.

Η Τσικνοπέμπτη είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, γνωστής ως «Κρεατινή». Κατά την ημέρα αυτή, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες κρέατος

Ο λόγος που εορτάζεται Πέμπτη και όχι άλλη ημέρα, είναι ότι οι Τετάρτες και οι Παρασκευές θεωρούνται νηστίσιμες ημέρες.

Η ημερομηνία της Τσικνοπέμπτης υπολογίζεται κάθε χρόνο 11 ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. 

Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 3 Μαρτίου 2025.

