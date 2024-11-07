Τα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της χοιροτροφίας συζητήθηκαν σε συζήτηση που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι στόχος είναι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και επισήμανε ότι σύντομα ξεκινούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη επιπλέον συμβασιούχων κτηνιάτρων.

Επίσης, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, γνωστοποιήθηκε ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η πλήρωση 33 θέσεων μονίμων Κτηνιάτρων στο πλαίσιο προγραμματισμένων προσλήψεων.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και ο βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, Αθανάσιος Παπαθανάσης. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Ιωάννης Μπούρας, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Στραβογιάννης, ο γραμματέας, Γιώργος Χρήστου, η ταμίας, Δέσποινα Κηπουρού και τα μέλη Δημήτρης Ζαφείρης, Ιωάννης Κουκος και Γιώργος Αυφαντής.

