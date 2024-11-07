Βραυρώνα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα σε θαλάσσια βραχώδη περιοχή της Βραυρώνας Αττικής. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού όπου με τη συνδρομή ιδιωτών προέβησαν στην ανάσυρση της σορού.

Ο άντρας, αγνώστων στοιχείων, ήταν ηλικίας περίπου 65-70 ετών, ύψους περίπου 1,65-1.70 εκ. και εύσωμης σωματικής διάπλασης, δεν έφερε ρουχισμό, ενώ έφερε υποδήματα μαύρου χρώματος.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.