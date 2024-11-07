Προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε ο 49χρονος, που ξυλοκόπησε άγρια τη 43χρονη σύντροφό του η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Σύμφωνα με με την Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε χθες τα ξημερώματα την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνοδευομένη από 49χρονο σύντροφό της.

Μετά την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 41χρονη έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ινιακού οστού, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι ο σύντροφός της περίμενε χθες τα ξημερώματα την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν η γυναίκα βγήκε από το ξενοδοχείο, την πλησίασε και της προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.