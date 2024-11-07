Κικίλιας: Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται real time, μέσω app για την εξέλιξη πυρκαγιών

Σύμβαση αξίας 10 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του πληροφοριακού προγράμματος ENGAGE, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Μέσω της αναβάθμισης του ENGAGE το Πυροσβεστικό Σώμα και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν real time ενημέρωση για την πορεία φυσικών καταστροφών (πχ πυρκαγιές), την εξέλιξη μετεωρολογικών συνθηκών και για τη διασπορά οχημάτων και εναέριων μέσων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων που θα ενισχύουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες, όπως το ιστορικό των περιοχών σε προηγούμενες πυρκαγιές. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα και στους πολίτες μέσω εφαρμογής να ενημερώνονται σε real time για πυρκαγιές. Η αναβάθμιση του ENGAGE αφορά σε συνολικά 40 προσθήκες- βελτιώσεις του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος, όπως, μεταξύ άλλων, την προμήθεια εκπαιδευτικού συστήματος virtual reality, καμερών επιτήρησης, καθώς και προμήθεια, 500 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 1000 οθονών.

«Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση, συμβαίνει πλέον κάθε λίγες μέρες, να υπογράφουμε μία ακόμη σύμβαση ολοκλήρωσης διαγωνισμού του ΑΙΓΙΣ, αυτή τη φορά της αναβάθμισης του ENGAGE» δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Όπως είπε το υπουργείο, μέσω του ΑΙΓΙΣ δεν θα σταματήσει να ενισχύει το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία, καθώς επίσης και την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα δασαρχεία. «Με αυτοκίνητα, με ελικόπτερα, με αεροσκάφη με ψηφιακά εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη με υλικό για τους πυροσβέστες, αλλά και για τους εθελοντές μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε όλο και περισσότερο πιο υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να αποδίδουν καλύτερα στο πεδίο», σημείωσε.

Σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών ο κ. Κικίλιας εξήγησε ότι οι πολίτες θα μπορούν ενεργά και real time μέσω εφαρμογής να βλέπουν πως εξελίσσεται μία δασική πυρκαγιά, προκειμένου να μπορούν και οι ίδιοι καλύτερα να προστατεύονται και να ενημερώνονται για τις πηγές κινδύνου.

Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ο υπουργός τόνισε ότι «τους τελευταίους πλέον 12 μήνες έχουν υλοποιηθεί διαγωνισμοί 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό». «Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ θα εξοπλίζει με hardware, software και ό,τι άλλο έχει σχεδιαστεί, και νομίζω ότι έρχεται η στιγμή, που θα έχουμε τις πιο άρτιες, μοντέρνες, επιχειρησιακά ισχυρές και τεχνολογικά αναπτυγμένες υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Μια δουλειά, η οποία έχει ρίσκο προσωπικό του καθενός και της καθεμίας από τα στελέχη, στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας για να σωθούν ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε.

«Το ENGAGE για εμάς αποτελεί το καλύτερο επιχειρησιακό, ψηφιακό εργαλείο. Η αναβάθμισή του θα μας βοηθήσει στις απαιτήσεις μας, θα καλύψει όλο και πιο πολλές απαιτήσεις μας, θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα, και θα μας κάνει πιο ισχυρούς επιχειρησιακά», επισήμανε από την πλευρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας.

Στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αναφέρθηκε η εκπρόσωπός της, Μαριάννα Ναθαναήλ, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αρωγός της ελληνικής κοινωνίας στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. «Ενισχύουμε το πολυτομεακό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ με την αγορά πυροσβεστικών μέσων, αεροσκαφών και με τη δημιουργία επιχειρησιακών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό μέσα σε όλη αυτή την εικόνα το πρόγραμμα ENGAGE, το πληροφοριακό αυτό σύστημα, θα συνδράμει το έργο των πυροσβεστών», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο αξιωματικός από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Αθανάσιος Ιωαννίδης επισήμανε ότι δεν πρόκειται για ένα νέο έργο, αλλά για ένα έργο που χρησιμοποιείται συνέχεια από την πυροσβεστική υπηρεσία για την ειδοποίηση και την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

«Το έργο αυτό με την υποστήριξη της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής ηγεσίας και με την πολύτιμη συνεργασία και βοήθεια της κοινωνίας της πληροφορίας μια συνεργασία που μέτρα 20 χρόνια τώρα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην επιχειρησιακή λειτουργία του σώματος. Το έργο αναβάθμισης του Engage έρχεται σήμερα όχι μόνο για να βελτιώσουμε το Engage Με ένα πιο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον αλλά και να προσθέσει επιπλέον λειτουργίες βασιζόμενες στην αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας σε πολλούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρω: Και τη διαχείριση και παρουσίαση μεγάλων σε όγκο δεδομένων για την υποβοήθηση και τη λήψη των αποφάσεων.Την τηλεπισκόπηση των τηλεπικοινωνιών. Την εικονική πραγματικότητα για την εκπαίδευση του προσωπικού. Και βέβαια την διαθερμικότητα με ήδη υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά συστήματα άλλων φορέων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την αντικατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των οχημάτων», υπογράμμισε. Παράλληλα τόνισε ότι το έργο λειτουργεί ως αναβάθμιση και θα έρθει να τροποποιήσει ένα εν λειτουργία σύστημα γεγονός που θα απαιτήσει εκ νέου την εκπαίδευση και την εξοικείωση του προσωπικού. «Κλείνοντας πρέπει να πούμε ότι πίσω από αυτό υπάρχουνε οι άνθρωποι του Πυροσβεστικού Σώματος που το οραματίστηκαν πριν από 20 χρόνια, αυτοί που το υποστήριξαν και το υλοποίησαν στα πρώτα του βήματα, Οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν σήμερα και θα συνεχίσουν στο μέλλον. Τέλος, οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν κάθε μέρα και νύχτα στα επιχειρησιακά κέντρα, στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και στο πεδίο της μάχης. Την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων έρχεται να συνδράμει η υλοποίηση αυτού του έργου», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

