Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας που σχεδίαζε μια 13χρονη με τον 15χρονο σύντροφό της, στη Σύμη, με νέες αποκαλύψεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι ανήλικοι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τη μητέρα της 13χρονης αλλά οι γονείς της κατάλαβαν έγκαιρα πως κάτι δεν πήγαινε καλά και το κορίτσι τους είπε τελικά όλα όσα συνέβαιναν.

«Το μετάνιωσα αλλά με πίεζε να τη σκοτώσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων η 13χρονη στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Star.

Ακόμη, η ανήλικη ισχυρίστηκε στην απολογία της πως: «Ήμουν ερωτευμένη μαζί του και αυτό οι δικοί μου δεν το ήθελαν. Σχεδόν κάθε μέρα τσακωνόμασταν. Ναι, είπαμε να την σκοτώσουμε με κάποια ουσία, όσο περνούσαν οι μέρες εγώ το μετάνιωνα και του το είπα. Δεν του άρεσε αυτό. Με πίεζε καθημερινά να αλλάξω γνώμη. Τώρα όμως έγινα καλά».

Τι υποστηρίζει η οικογένεια του 15χρονου - Υπό παρακολούθηση ο ανήλικος

Από την μεριά του 15χρονου υποστηρίζεται ότι η ανήλικη ήταν εκείνη που κινούσε τα νήματα και έψαχνε τρόπους να βγει η μητέρα της από την μέση. Ο ανήλικος θα εξεταστεί από ψυχίατρο ενώ θα τον παρακολουθήσει και παιδοψυχολόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σημειώνεται πως με εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας κατά την οποία θα κληθούν να καταθέσουν τόσο οι δυο ανήλικοι όσο και οι οικογένειες τους.





