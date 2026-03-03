Λογαριασμός
Τροχαίο στην Κατεχάκη: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή - Δείτε βίντεο

Κατεχάκη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Κατεχάκη, με μια μηχανή να συγκρούεται με ΙΧ. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. 

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

TAGS: Τροχαίο ατύχημα κίνηση
