Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα Τρίτη, οι οδηγοί λόγω της κίνησης στα ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στον Πειραιά στον άξονα Ακτή Κονδύλη - Κόνωνος - Ομηρίδου Σκυλίτση, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και στη Λεωφ. Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας.
