Για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τον επαναπετρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως είπε, στα Εμιράτα και ειδικά στο Αμπού Ντάμπι, βρίσκονται 1.500 Έλληνες, και η Ελλάδα όπως είπε έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης, εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος.

Ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν, σε αντίθεση από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

«Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας» είπε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα.

«Δίνουμε ιδαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων» είπε και διευκρίνισε ότι το σχετικό κόστος το έχουν αναλάβει οι χώρες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί.

