Ένας νεαρός δικυκλιστής τραυματίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (25/4/26) στη Λαμία, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε πίσω από σταθμευμένο ΙΧΕ στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το μηχανάκι ανέβαινε την οδό κι αμέσως μετά τα φανάρια προσέκρουσε πάνω στο ΙΧ, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και διακόμισε τον τραυματία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Δείτε φωτογραφίες του lamiareport:

Πηγή: skai.gr

