Τροχαίο-σοκ στην Αμαλιάδα: Ένας νεκρός - «Μάχη» για τη ζωή του δίνει νεαρός

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην είσοδο της Αμαλιάδας - Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί τρεις τραυματίες 

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μεχρι στιγμές συνθήκες, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην είσοδο της πόλης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, ενώ ένας ακόμη νεαρός που επέβαινε στο ίδιο όχημα τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί ακόμα δύο τραυματίες οι οποίοι είναι πιο ελαφρά.

