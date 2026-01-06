Πάτρα: Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για τον θάνατο του 31χρονου Κώστα

Προυσιάστηκαν αυτοβούλως μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πάτρα.

Πρόκειται για τους τρεις που από την πρώτη στιγμή είχαν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν παρά πολλές φορές, σύμφωνα με το apohxos.gr.

Οι τρεις άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Τρίτη στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου και θα απαγγελθούν σε βάρος τους κατηγορίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου Κώστα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι σήμερα Τρίτη, θα εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή με κατηγορίες για ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί τη Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν. Άλλωστε, από το βράδυ της Κυριακής η Ασφάλεια Πατρών είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.