Τροχαία: 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο εντατικών τροχονομικών ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Συγκεκριμένα, από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Ιανουαρίου 2026 διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά 40.246 παραβάσεις. Όπως επισημαίνεται, η πλειονότητα αφορά επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκαν η υπερβολική ταχύτητα με 6.544 παραβάσεις και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με 1.268, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η μη χρήση βασικών μέσων παθητικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 988 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 830 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ, 319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 289 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και δεκάδες παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και επικίνδυνα προσπεράσματα. Επιπλέον, καταγράφηκαν 27.727 λοιπές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με έμφαση στη στοχευμένη παρουσία της Τροχαίας σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και στη διαχείριση των αυξημένων μετακινήσεων των ημερών.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελεί πράξη ευθύνης και σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

