Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε πεζό στη Μοναστηρίου

Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας 37χρονος ο οποίος, νωρίτερα, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη

Σύλληψη με χειροπέδες

Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας 37χρονος ο οποίος, νωρίτερα, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος εγκατέλειψε το σημείο.

Ο άντρας που παρασύρθηκε τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

