Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας 37χρονος ο οποίος, νωρίτερα, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος εγκατέλειψε το σημείο.
Ο άντρας που παρασύρθηκε τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
