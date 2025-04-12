Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην αστυνομία της Χαλκιδικής όταν οδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ ενημέρωσε ότι δέχεται απειλές από επιβάτη.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από Ουρανούπολη για Θεσσαλονίκη ενώ ο δράστης μπήκε στο λεωφορείο από το Στρατώνι.

Χωρίς να αντιληφθεί κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες το παραμικρό ο άνδρας άρχισε να επιτίθεται στον οδηγό, ενώ το λεωφορείο ήταν εν κινήσει και τον απείλησε σύμφωνα με τους επιβάτες αυτόπτες μάρτυρες.

Το λεωφορείο σταμάτησε στην Παλαιoχώρα και οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί συνέλαβαν τον δράστη.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος επιβάτη λεωφορείου, ο οποίος επιτέθηκε στον οδηγό στη διάρκεια της διαδρομής.

Το λεωφορείο συνέχισε το δρομολόγιο κανονικά προς τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.