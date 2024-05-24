Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τέσσερα οχήματα σε εμπορικό κέντρο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε IX που ήταν σε κίνηση και επεκτάθηκε σε άλλα τρία οχήματα, σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα περίπου στις 8:00 σήμερα το πρωί οδηγός την ώρα που στάθμευε το όχημα του, άκουσε έναν ήχο και είδε τη φωτιά. Βγήκε από το όχημα προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα, όμως δεν τα κατάφερε. Κάλεσε άμεσα την πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο, δυστυχώς όμως το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς και προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα τρία οχήματα.

Το όχημα κινούνταν με αέριο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ψύξουν άμεσα τη δεξαμενή και ευτυχώς αποφεύχθηκε η έκρηξη.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι άτομα με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

