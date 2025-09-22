«Κινητές βόμβες» στους ελληνικούς δρόμους - 1 στα 3 οχήματα δεν έχει περάσει από ΚΤΕΟ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Κινητές «βόμβες» κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους: Σήμερα υπολογίζεται πως σχεδόν 1 στα 3 οχήματα δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ, κάτι βεβαίως που τα καθιστά επικίνδυνα για πιθανή πρόκληση ατυχημάτων. Μέσω ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΑΑΔΕ διενεργούνται εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε όλα τα οχήματα, με τους σχετικούς ελέγχους να επαναλαμβάνονται κάθε έξι μήνες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως στόχο να εντοπίσει τα οχήματα που σήμερα κινούνται στις οδικές αρτηρίες δίχως να έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή είναι ανασφάλιστα ή οι κάτοχοί τους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως από τα περίπου 8,5 εκατ. οχήματα, τα 450.000 δεν εμπίπτουν σε υποχρέωση για ΚΤΕΟ, τα 5 εκατ. εμφανίζονται στα σχετικά μητρώα και άρα έχουν περάσει την προβλεπόμενη διαδικασία και μένει ένα υπόλοιπο σχεδόν 3 εκατ.

Ποια πρόστιμα επιβάλλονται ανά περίπτωση

Βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το πρόστιμο ΚΤΕΟ σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομίας για ΙΧΕ, Ελαφρά Φορτηγά και Μοτοσικλέτες προβλέπεται σε 150 ευρώ και αφαίρεση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας για 15 ημέρες. Για βαρέα οχήματα, οι κυρώσεις ανέρχονται σε 350 ευρώ και 30 ημέρες, αντίστοιχα.

Οι κάτοχοι οχημάτων που θα εντοπιστούν μέσω διασταυρώσεων να μην έχουν περάσει από ΚΤΕΟ θα λάβουν ειδοποιητήρια και θα κληθούν επίσης να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα.

Πάντως, ο ακριβής αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ αναμένεται να εξαχθεί με την ολοκλήρωση εντοπισμού των «αδρανών», των οχημάτων δηλαδή για τα οποία δεν διακρίνονται σωρευτικά στα τελευταία 7 έτη ίχνη τους στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, σε ασφάλιση και πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Υπολογίζεται πως στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν σχεδόν 700.000 οχήματα «φάντασμα», δηλαδή οχήματα που δεν εμφανίζονται.. πουθενά!

Να σημειωθεί πως με φόντο τις εκτεταμένες διασταυρώσεις, εισάγεται για πρώτη φορά ο ορισμός των αδρανών οχημάτων: Οχήματα που δεν έχουν ίχνη τα τελευταία 7 έτη για ΚΤΕΟ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΕΛΗ, θα βγαίνουν σε προσωρινή ακινησία και θα θεωρούνται οχήματα εκτός κυκλοφορίας.

Big brother ακόμη και στα ... διόδια

Πέρα ωστόσο από τις εκτεταμένες διασταυρώσεις η Πολιτεία ετοιμάζεται να προσθέσει και άλλα όπλα στη «φαρέτρα» της για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ και όχι μόνον. Μία από αυτές τις κινήσεις αφορά στην προμήθεια ειδικών καμερών που θα «ενσωματώνουν» αλγόριθμους και οι οποίες θα τοποθετηθούν ακόμη και στα … διόδια!

Κάθε φορά που ένα όχημα θα περνά από αυτά θα καταγράφεται ολόκληρο το «ιστορικό» του δηλαδή εάν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του.

Η συγκεκριμένη πρακτική αναμένεται να υιοθετηθεί εντός του 2026 ανατρέποντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Το συγκεκριμένο «όπλο» έρχεται να προστεθεί στις εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που ήδη διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη ΓΓΠΣ, και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο και η μη συμμόρφωση επιφέρει τσουχτερά πρόστιμα, καθώς και διοικητικές κυρώσεις όπως η αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, ο νόμος ορίζει ότι όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος.

Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος), η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται.

Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου κατά περίπτωση.

