Μία Ελληνίδα «γοργόνα» στις Μαλδίβες (φωτογραφίες)

Κατάλευκες αμμουδιές με πανύψηλους φοίνικες και κρυστάλλινα τυρκουάζ ζεστά νερά με κοραλλιογενείς υφάλους συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, ιδιαίτερα για τους λάτρεις των καταδύσεων κι όσους αγαπούν το θαλάσσιο στοιχείο. Ανάμεσα τους φυσικά και τις …γοργόνες.

Στα τέλη του Γενάρη, με το θερμόμετρο να δείχνει πάνω από 30 βαθμούς στις μακρινές Μαλδίβες, η Θεσσαλονικιά «γοργόνα», Χαρίκλεια Μαρή, βούτηξε στα καταγάλανα νερά του ινδικού ωκεανού και κολύμπησε με καρχαρίες και τεράστια σαλάχια.

Η νεαρή ιδιοκτήτρια της πρώτης Ακαδημίας Γοργόνων στην Ελλάδα (Thessaloniki Mermaid Academy) επισκέφτηκε τον εξωτικό προορισμό, εξερεύνησε τον τροπικό βυθό της περιοχής, «σύστησε» τις Θεσσαλονικιές γοργόνες στην εξωτική περιοχή και δεν αποκλείεται να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη και οι γοργόνες των Μαλδίβων.

Όπως σημειώνει, η αίσθηση του να κολυμπάς με καρχαρίες και κάθε είδους θαλάσσια ζωή είναι απερίγραπτη.

Για όσους αναρωτιούνται αν αυτό ήταν επικίνδυνο κι αν νιώθει όποιος το τολμά πανικό ή φόβο, η εκπαιδεύτρια γοργόνων σημειώνει ότι η ηρεμία και ο σεβασμός απέναντι στα πλάσματα αυτά, ειδικά όταν εισέρχεται κάποιος στο δικό τους περιβάλλον, είναι τα βασικά στοιχεία για να μην προκληθεί κανένα άσχημο συναίσθημα.

«Δεν φοβήθηκα καθόλου»

«Από την επιφάνεια διακρίναμε τα πτερύγια των καρχαριών ή όπως τους αποκαλούν εδώ των "γατών της θάλασσας" και το πλήρωμα μας ενημέρωσε πως είναι ώρα να κολυμπήσουμε μαζί τους. Όπως μαθαίνουμε στην PADI, ως άνθρωποι απαγορεύεται να αγγίζουμε τη θαλάσσια ζωή και το ίδιο μας συμβούλεψαν και οι ντόπιοι. «Αν σας αγγίξουν, μείνετε ήρεμοι, απλώς σας εξερευνούν», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Χαρίκλεια Μαρή, μιλώντας για την ξεχωριστή αυτή εμπειρία.

«Ένιωσα αρχικά βαθιά συγκίνηση μόλις είδα τους καρχαρίες κάτω από το νερό. Πρώτα κολυμπήσαμε μαζί τους με τις μάσκες κι έπειτα ήταν ώρα να φωτογραφηθούμε με τις ουρές μας. Ένιωσα ακόμη καλύτερα κολυμπώντας με την ουρά της γοργόνας, που για μένα είναι πλέον ένα κομμάτι του εαυτού μου», λέει και προσθέτει πως δεν τρόμαξε ούτε για στιγμή, κάτι εξάλλου που φαίνεται και από τις φωτογραφίες. Φαίνονται δεκάδες καρχαρίες γύρω της και τόσο κοντά της, που μοιάζουν με ...ψεύτικοι κι ενώ οι δύσπιστοι θα έλεγαν ότι πρόκειται για φωτομοντάζ, οι λήψεις είναι πέρα ως πέρα αληθινές.

«Δεν φοβήθηκα καθόλου και για να είμαι ειλικρινής ανυπομονούσα να μπω στο νερό. Μάλιστα ήμουν η τελευταία που βγήκα από τη θάλασσα! Αυτό που ήταν φανταστικό είναι πως οι καρχαρίες ήταν πολύ λίγοι σε κάποιους άλλους, αλλά όταν ήταν η σειρά μου έρχονταν περισσότεροι και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην ενέργεια που εκπέμπουμε ως γοργόνες, αφού πιθανότατα αντιλήφθηκαν πως τους ήθελα κοντά μου», δηλώνει η κ. Μαρή.

Επιπλέον σημειώνει ότι «τα είδε όλα» κάτω από το νερό, καθώς η ορατότητα είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα και τα υπέροχα νερά σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όχι επειδή είναι πιο όμορφα ή πιο καθαρά, αλλά επειδή υπάρχει λιγότερο αλάτι στο νερό εκεί από ότι στις δικές μας θάλασσες.

Το ταξίδι της Χαρίκλειας Μαρή που εκπαιδεύει γοργόνες και κάνει μαθήματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με γυναίκες και άνδρες να φορούν τις ουρές και να μαθαίνουν να κολυμπούν με το μονοπέδιλο, πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αναδείξει το Mermaiding και να δημιουργηθεί υλικό για τις δράσεις της ακαδημίας και άλλων σχολών γοργόνων της Ευρώπης.

«Έτσι θα αναδείξουμε τις δράσεις μας για το 2025 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», λέει η Θεσσαλονικιά γοργόνα και ετοιμάζει βαλίτσες που θα χωρούν τις πολύχρωμες εντυπωσιακές ουρές της για τον επόμενο προορισμό για γνωριμία με άλλα θαλάσσια όντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

