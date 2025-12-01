Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ νοσηλεύεται η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φονικό τροχαίο στην Αρτέμιδα.

Η κοπέλα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και έχει ανοιχτό κάταγμα στην κνήμη και τραύματα στο κεφάλι, ενώ το βράδυ της Κυριακής υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, χαρακτηρίζοντας κρίσιμες τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το ERTNews.

Την ίδια ώρα, τα βίντεο που έχουν καταγράψει το δυστύχημα είναι σοκαριστικά, καθώς το όχημα φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός που έχασε τη ζωή του είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Την Τετάρτη στον εισαγγελέα ο οδηγός

Παράλληλα, την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα, από το οποίο τραυματίστηκαν επίσης η μητέρα και η αδελφή του θύματος.

Ο συλληφθείς νοσηλευόταν φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο και εφόσον η υγεία του το επιτρέψει, θα παρουσιαστεί στην Εισαγγελία για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Από τον 29χρονο λήφθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ δεν έδειξε ο 29χρονος να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Σημειώνεται πως διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Επίσης, έχει καταγραφεί και δεύτερη εμπλοκή του σε σοβαρό τροχαίο το 2020.

