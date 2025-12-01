Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα, Δευτέρα, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Ακινητοποιημένοι είναι οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού, στον Σκαραμαγκά, προς το σημείο συνάντησής τους, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού και τέλος στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.